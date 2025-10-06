Mario Biondo morto a Madrid Tribunale spagnolo ammette 12 anni dopo | Non fu suicidio Le indagini insufficienti e l' archiviazione

Dodici anni dopo la controversa morte di Mario Biondo, avvenuta il 30 maggio 2013, un Tribunale di Madrid ha riconosciuto per la prima volta che il decesso del cameraman, marito della. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Mario Biondo morto a Madrid, Tribunale spagnolo ammette 12 anni dopo: «Non fu suicidio». Le indagini (insufficienti) e l'archiviazione

