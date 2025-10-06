Mario Biondo la svolta dopo 12 anni dalla morte in Spagna | per Corte di Madrid non è stato suicidio

Mario Biondo fu trovato morto impiccato nell'abitazione che condivideva con sua moglie. Quest'ultima si trovava fuori città, in visita ai suoi genitori nella sua città natale, a Plasencia, in Estremadura. Una morte inaspettata e che non ha mai convinto i suoi famigliari, i quali hanno sostenuto sin da subito che il 30enne non avesse motivi per togliersi la vita. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mario Biondo, la svolta dopo 12 anni dalla morte in Spagna: per Corte di Madrid non è stato suicidio

In questa notizia si parla di: mario - biondo

Morte Mario Biondo: Ecco Cosa Fa Oggi Raquel Sanchez Silva?

Mario Biondo: cosa fa oggi Raquel Sanchez Silva dopo la sua morte?

Morte di Mario Biondo, la Spagna apre all’ipotesi dell’omicidio

La morte di Mario Biondo, 12 anni dopo per Corte spagnola non fu suicidio. Ma il tribunale respinge il ricorso dei familiari perché 'passato in giudicato' #ANSA - X Vai su X

«Mario Biondo non si è ucciso», il Tribunale di Madrid riapre il caso dopo 12 anni e non esclude l'omicidio: la svolta dopo la serie Netflix - Dodici anni dopo la controversa morte di Mario Biondo, avvenuta il 30 maggio 2013, un Tribunale di Madrid ha riconosciuto per la prima volta che il decesso del cameraman, marito ... Da leggo.it

Morte di Mario Biondo, arriva la svolta dalla Spagna: “L’ipotesi dell’omicidio è possibile” - Dodici anni dopo la morte di Mario Biondo, l’Audiencia di Madrid riconosce che il decesso del cameraman potrebbe non essere stato suicidio, confermando ... Scrive fanpage.it