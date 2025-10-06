Mario Biondo | dopo 12 anni di silenzio ora la Spagna ammette che qualcosa non torna
Ci sono voluti 12 anni, ma siamo davanti a una svolta giudiziaria per il caso di Mario Biondo, il cameraman italiano trovato morto a Madrid il 30 maggio 2013. Per la prima volta, un tribunale spagnolo riconosce che il decesso potrebbe non essere riconducibile al suicidio, avallando la tesi sostenuta dal Tribunale di Palermo nell’agosto 2022. Una vittoria agrodolce per la famiglia, che arriva quando ormai il caso è passato in giudicato e la ricerca della verità si scontra con limiti procedurali apparentemente insormontabili. L’Audiencia provinciale di Madrid ha emesso un provvedimento in cui si afferma che la morte di Mario Biondo potrebbe non essere stata volontaria, riconoscendo l’esistenza di numerose prove periziali e contraddizioni tra le evidenze raccolte e la conclusione iniziale delle autorità spagnole. 🔗 Leggi su Cultweb.it
