Mario Biondo dodici anni dopo la morte arriva l’apertura della Spagna | forse non fu suicidio
A dodici anni dalla morte, avvenuta il 30 maggio 2013, un Tribunale di Madrid ha riconosciuto per la prima volta che il decesso del cameraman Mario Biondo, marito della presentatrice spagnola Raquel Sanchez Silva, potrebbe non essere stato un suicidio, una tesi sostenuta già nell’agosto 2022 dal Tribunale di Palermo. E’ quanto emerge da un provvedimento dell’Audiencia provinciale di Madrid, riportato da Ansa. Nel provvedimento si legge che «si apporta per la prima volta una denuncia contro determinate persone, con numerose prove periziali e una copia di una sentenza giudiziaria da cui sembrano derivare indicazioni che la morte di Biondo non sia stata suicida ». 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: mario - biondo
Morte Mario Biondo: Ecco Cosa Fa Oggi Raquel Sanchez Silva?
Mario Biondo: cosa fa oggi Raquel Sanchez Silva dopo la sua morte?
Morte di Mario Biondo, la Spagna apre all’ipotesi dell’omicidio
Mario Biondo, dodici anni dopo la morte arriva l’apertura della Spagna: forse non fu suicidio - X Vai su X
Mario Biondo, chi era il cameraman italiano morto in Spagna 12 anni fa: la moglie famosa e le indagini sul possibile omicidio. Cosa non torna - Il caso di Mario Biondo, cameraman palermitano trovato morto nel 2013 nel suo appartamento di Madrid, continua a dividere l’opinione pubblica. Scrive ilmessaggero.it
Mario Biondo morto a Madrid, Tribunale spagnolo ammette 12 anni dopo: «Non fu suicidio». Cosa non torna - Dodici anni dopo la controversa morte di Mario Biondo, avvenuta il 30 maggio 2013, un Tribunale di Madrid ha riconosciuto per la prima volta che ... Come scrive msn.com