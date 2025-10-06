Mario Biondo dodici anni dopo la morte arriva l’apertura della Spagna | forse non fu suicidio

A dodici anni dalla morte, avvenuta il 30 maggio 2013, un Tribunale di Madrid ha riconosciuto per la prima volta che il decesso del cameraman Mario Biondo, marito della presentatrice spagnola Raquel Sanchez Silva, potrebbe non essere stato un suicidio, una tesi sostenuta già nell’agosto 2022 dal Tribunale di Palermo. E’ quanto emerge da un provvedimento dell’Audiencia provinciale di Madrid, riportato da Ansa. Nel provvedimento si legge che «si apporta per la prima volta una denuncia contro determinate persone, con numerose prove periziali e una copia di una sentenza giudiziaria da cui sembrano derivare indicazioni che la morte di Biondo non sia stata suicida ». 🔗 Leggi su Open.online