Mario Biondo a 12 anni dalla morte la Spagna apre all’ipotesi di omicidio

Mario Biondo, marito della presentatrice spagnola Raquel Sanchez Silva, è morto il 30 maggio 2013. Ma quello che per il Tribunale di Palermo è stato un suicidio, potrebbe non esserlo stato. Lo ha riconosciuto per la prima volta un tribunale di Madrid, in un provvedimento in cui si legge: «Si apporta una denuncia contro determinate persone, con numerose prove periziali e una copia di una sentenza giudiziaria da cui sembrano derivare indicazioni che la morte di Biondo non sia stata suicida». Ciò nonostante, l’Audiencia provinciale madrilena ha respinto l’appello dei familiari di Biondo. Lo studio legale Vosseler Abogados, che rappresenta in Spagna i genitori del cameraman, ha spiegato all’Ansa che il fatto «è passato in giudicato». 🔗 Leggi su Lettera43.it

