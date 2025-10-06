Personaggi TV. Certe notti si imprimono nella memoria, non solo per la paura, ma per l’emozione che travolge chi le vive. È quello che è accaduto a Mario Adinolfi, volto noto del giornalismo e dei talk show, che si è ritrovato ancora una volta sotto i riflettori, ma per un motivo molto diverso. Una corsa in ospedale, la figlia Clara accanto a lui, e un lungo post sui social che ha trasformato il dramma familiare in un racconto pubblico, tra dolore, fede e condivisione. Ma dietro la cronaca di una notte difficile, si nasconde molto di più: un intreccio di ricordi, una ferita mai chiusa e la forza – o forse il bisogno – di trasformare ogni fragilità in un messaggio condiviso con il mondo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Mario Andinolfi in ospedale accanto alla figlia: cosa succede