Mario Adinolfi in ospedale per la figlia | È nelle mani dei medici supereremo anche questa crisi

Mario Adinolfi ha postato una foto che lo mostra in ospedale accanto alla figlia Clara. "Il 5 ottobre è la data della tragica notte in cui la mia unica sorella si tolse la vita ormai molti anni fa. Non è mai stata una data felice. Stavolta l'ho iniziata vegliando per tutta la notte il sonno. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: mario - adinolfi

Iniezioni dimagranti per la pancia: il racconto di Mario Adinolfi e la sua trasformazione dopo l’Isola

“Iniezioni sulla pancia”. Mario Adinolfi, l’annuncio improvviso: “Mai fatto prima”. A cosa servono

Punture sulla pancia: il mistero dell’annuncio di mario adinolfi spiegato

Mario Adinolfi in ospedale per accudire la figlia Clara: «C’è un senso per tutto questo dolore, Signore?» Vai su Facebook

Che fine hanno fatto i soldi che alcuni "investitori" avrebbero dato al giornalista e politico Mario Adinolfi? Filippo Roma e Alfredo Liuzzi hanno raccolto le testimonianze di queste persone e provato a chiedere spiegazioni anche al diretto interessato #LeIene htt - X Vai su X

Mario Adinolfi in ospedale per accudire la figlia Clara: «C’è un senso per tutto questo dolore, Signore?» - Mario Adinolfi che ha partecipato all'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, durante la quale ha parlato più volte della figlia Clara e dei suoi problemi legati ... Riporta msn.com

“C’è un senso per questo dolore” Paura per Mario Adinolfi, in ospedale per la drammatica situazione della figlia Clara - Mario Adinolfi condivide il dramma dell'anoressia della figlia Clara, sottolineando l'importanza del supporto familiare e della consapevolezza sui disturbi ... Si legge su bigodino.it