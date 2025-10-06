Notte difficile per Mario Adinolfi, che ha trascorso ore di grande apprensione in ospedale accanto alla figlia Clara, colpita da una nuova crisi. Il giornalista e politico, reduce dall’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, ha raccontato il momento di angoscia con un lungo post sui social, in cui ha espresso dolore ma anche gratitudine verso chi gli è stato vicino in questa ennesima prova personale. Nel suo messaggio, Adinolfi ha rievocato un ricordo familiare doloroso, collegando la notte appena vissuta al giorno della morte della sorella Ielma, scomparsa molti anni fa. “Il 5 ottobre è la data della tragica notte in cui la mia unica sorella si tolse la vita ormai molti anni fa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mario Adinolfi accanto alla figlia Clara in ospedale: “Tutto questo dolore…”