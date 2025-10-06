Mario 19 anni manca da casa ormai da più di tre giorni L’appello della famiglia Ricerche in tutto il Lazio

ABBONATI A DAYITALIANEWS Da ormai tre giorni, Mario Buldorini, 19 anni, non ha fatto ritorno a casa a Roma. Il giovane è uscito dalla propria abitazione nella zona di Trigoria intorno alle 23 del 2 ottobre, senza fornire spiegazioni, e i familiari hanno immediatamente sporto denuncia ai Carabinieri. La mobilitazione della comunità e degli amici. Sui social network e tramite l’associazione Penelope Odv, sono moltiplicati gli appelli per ritrovare Mario. Gli amici e i colleghi universitari del giovane, preoccupati, chiedono collaborazione e attenzione da parte di chiunque possa fornire informazioni utili. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Scomparso a Roma Mario Buldorini, 19 anni: l’appello dei familiari - C'è chi sostiene di aver avvistato Mario Buldorini nella frenetica area della stazione Termini, ma le conferme ufficiali mancano ... Riporta romait.it

mario 19 anni mancaStudente esce di casa e scompare, si cerca Mario Buldorini. Il collega di università: “Siamo disperati, aiutateci” - Mario Buldorini è scomparso lo scorso 2 ottobre da Roma, dove si è trasferito per frequentare l’università. Segnala fanpage.it

