Mario 19 anni manca da casa ormai da più di tre giorni L’appello della famiglia Ricerche in tutto il Lazio
ABBONATI A DAYITALIANEWS Da ormai tre giorni, Mario Buldorini, 19 anni, non ha fatto ritorno a casa a Roma. Il giovane è uscito dalla propria abitazione nella zona di Trigoria intorno alle 23 del 2 ottobre, senza fornire spiegazioni, e i familiari hanno immediatamente sporto denuncia ai Carabinieri. La mobilitazione della comunità e degli amici. Sui social network e tramite l’associazione Penelope Odv, sono moltiplicati gli appelli per ritrovare Mario. Gli amici e i colleghi universitari del giovane, preoccupati, chiedono collaborazione e attenzione da parte di chiunque possa fornire informazioni utili. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: mario - anni
L’omicidio di Mario Natali a Valentano, un mistero lungo 27 anni
Anche il Comando Provinciale di Latina celebra i 102 anni di Mario Ciavaglia
A Napoli corteo per Mario Paciolla a 5 anni dalla morte: “Chiediamo ancora verità e giustizia”
Mario Mantegazza incontra Fabio Abate, uomo politico, per lunghi anni impegnato a Berna quale rappresentante del Ticino prima alla Camera del popolo, poi in quella dei Cantoni. L'articolo completo nel nuovo numero di Ticino Welcome. Vai su Facebook
Ma davvero servivano anni di studi e miliardi buttati al cesso per capire che gli acquirenti di auto di fascia alta ed altissima avrebbero fatto un pernacchione ai motori a pile? L'avessero chiesto a me avrebbero risparmiato un botto - X Vai su X
Scomparso a Roma Mario Buldorini, 19 anni: l’appello dei familiari - C'è chi sostiene di aver avvistato Mario Buldorini nella frenetica area della stazione Termini, ma le conferme ufficiali mancano ... Riporta romait.it
Studente esce di casa e scompare, si cerca Mario Buldorini. Il collega di università: “Siamo disperati, aiutateci” - Mario Buldorini è scomparso lo scorso 2 ottobre da Roma, dove si è trasferito per frequentare l’università. Segnala fanpage.it