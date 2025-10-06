Mariam Metwally | Con il velo in serie A schiaccio i pregiudizi in campo e nella vita
La prima pallavolista in serie A1 con lo hijab esordisce oggi con l’Uyba Busto Arsizio: “Nello sport non contano le tue origini o la tua fede: con la mia scelta voglio dimostrare che si può essere campioni senza tradire se stessi”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: mariam - metwally
Mariam Metwally, prima pallavolista col velo (con 60mila follower): “L’Italia è la mia grande occasione
Mariam Metwally, prima pallavolista in Italia con il velo: "Fiera di portarlo anche in campo"
Mariam Metwally, prima atleta con il velo in Serie A1: “Orgogliosa di essere me stessa”
MARIAM METWALLY @mariammetwally7 nuova schiacciatrice nel roster della @uybavolley Rivediamoci alcuni suoi punti nel mondiale con l’Egitto Il Campionato più bello del mondo sta arrivando! ? @volleyballworld #iLovevolley #volley Vai su Facebook
L'Eurotek Laica UYBA chiude il precampionato con un prestigioso 3-0 sul Galatasaray! Rientra Obossa, esordio per Parra e Metwally Tutti i dettagli qui: https://volleybusto.com/eurotek-laica-uyba-3-0-di-prestigio-col-galatasaray-nellultimo-test/… #UYBA - X Vai su X
Volley femminile, a Busto Arsizio arriva Mariam Metwally, la prima giocatrice col velo in Serie A1 - La schiacciatrice, 26 anni, sarà la prima pallavolista a scendere in campo indossando il velo ... Da greenme.it
Volley, Busto Arsizio ingaggia Mariam Metwally, dalla Nazionale egiziana: sarà la prima pallavolista con il velo in Serie A1 - La nostra Serie A1 di volley dà per la prima volta il benvenuto a una pallavolista con il velo: la colonna della Nazionale egiziana Mariam Metwally, classe 1999 il cui ingaggio è stato ufficializzato ... Scrive milano.corriere.it