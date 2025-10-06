Maria De Filippi nel cast fisso di Belve? L' indiscrezione bomba sullo show di Francesca Fagnani
Queen Mary si starebbe preparando a sbarcare in RAI, e non con un compito qualsiasi ma come compagna d'avventura di Francesca Fagnani nella prossima stagione di Belve La notizia di Maria De Filippi ospite di Belve nella stagione che prenderà il via il 28 ottobre su Rai 2 aveva già fatto scalpore. Ma questa mattina è trapelata una nuova indiscrezione: Queen Mary sarebbe parte del cast fisso del programma per l'intera stagione (7 puntate). La novità, che se confermata avrebbe del clamoroso, è stata riportata da Hit su Affari Italiani, dopo che AdnKronos, solo pochi giorni prima, aveva accertato la presenza della produttrice e conduttrice di Canale 5 nelle prossime puntate del programma di interviste. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: maria - filippi
Temptation Island, come è finita tra Antonio e Valentina? La segnalazione shock, c’entra Maria De Filippi
Temptation Island: "Il programma non è trash! Maria De Filippi è il filo conduttore di tante vite", parla Raffaella Mennoia
Antonio e Valentina dopo Temptation Island, cosa è successo alla coppia: “Maria De Filippi ha fatto una proposta”
Maria De Filippi e Francesca Fagnani, due delle protagoniste più forti della televisione italiana, insieme nello stesso programma. Un’operazione che rompe gli schemi e unisce, per la prima volta, Rai e Mediaset in un intreccio inedito: https://fanpa.ge/kBtuN Vai su Facebook
Maria De Filippi si sottoporrà all'intervista di Francesca Fagnani. La conduttrice Mediaset sarà nel cast fisso di tutte le 7 puntate di #Belve, ma non in veste di ospite intervistato. Fagnani ha pensato per lei a un ruolo originale all'interno del programma di - X Vai su X
Maria De Filippi entra nel cast di Belve con Francesca Fagnani: sarà una presenza fissa - Maria De Filippi non sarà solo ospite di Belve ma presenza fissa in tutte e sette le puntate. Scrive fanpage.it
Maria De Filippi nel cast fisso di Belve? L'indiscrezione bomba sullo show di Francesca Fagnani - Queen Mary si starebbe preparando a sbarcare in RAI, e non con un compito qualsiasi ma come compagna d'avventura di Francesca Fagnani nella prossima stagione di Belve ... Riporta movieplayer.it