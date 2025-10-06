Maria De Filippi nel cast fisso di Belve? L' indiscrezione bomba sullo show di Francesca Fagnani

Queen Mary si starebbe preparando a sbarcare in RAI, e non con un compito qualsiasi ma come compagna d'avventura di Francesca Fagnani nella prossima stagione di Belve La notizia di Maria De Filippi ospite di Belve nella stagione che prenderà il via il 28 ottobre su Rai 2 aveva già fatto scalpore. Ma questa mattina è trapelata una nuova indiscrezione: Queen Mary sarebbe parte del cast fisso del programma per l'intera stagione (7 puntate). La novità, che se confermata avrebbe del clamoroso, è stata riportata da Hit su Affari Italiani, dopo che AdnKronos, solo pochi giorni prima, aveva accertato la presenza della produttrice e conduttrice di Canale 5 nelle prossime puntate del programma di interviste. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

