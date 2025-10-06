Maria De Filippi entra nel cast di Belve con Francesca Fagnani | sarà una presenza fissa
Maria De Filippi non sarà solo ospite di Belve ma presenza fissa in tutte e sette le puntate. Si tratta di un'operazione che potrebbe creare un ponte inedito tra Rai e Mediaset. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Maria De Filippi si sottoporrà all'intervista di Francesca Fagnani. La conduttrice Mediaset sarà nel cast fisso di tutte le 7 puntate di #Belve, ma non in veste di ospite intervistato. Fagnani ha pensato per lei a un ruolo originale all'interno del programma di - X Vai su X
Michele Ballo Bertin entra nella scuola di Amici. Il commento di Maria De Filippi: «Cambi espressione quando suoni» - Cantando (e suonando il violoncello nel solista finale) il classico di Sam Cooke "A change is gonna come", Michele Ballo Bertin è entrato domenica scorsa nella classe ... Come scrive ilgazzettino.it
Maria De Filippi sarà protagonista fissa a Belve 2025 su Rai2 - La notizia della partecipazione di Maria De Filippi a Belve, il talk show di Francesca Fagnani su Rai2, aveva già fatto scalpore, ma ora le indiscrezioni diventano ancora più sorprendenti: la conduttr ... Secondo quilink.it