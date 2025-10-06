maria de filippi dubita di mario lenti poi fa una gaffe a ued gloria piange a secco

Nella messa in onda del 6 ottobre di Uomini e Donne si è partiti dal Trono Over, dove ci sono stati degli scontri tra alcuni protagonisti, con tanto di pianti. Al Trono Classico, invece, c’è stata la prima esterna tra Flavio Ubirti e Sara Gaudenzi, mentre Cristiana Anania ha messo in dubbio Jakub Bakkour. I dubbi di Maria De Filippi su Mario Lenti, il pianto a secco di Gloria Nicoletti. La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un battibecco tra Gemma Galgani, Mario Lenti e Magda. Dopo un ballo, Maria De Filippi ha notato che Gemma e Mario non si fossero mai avvicinati. Il cavaliere ha replicato a questa constatazione asserendo di essere pensieroso e di voler riflettere sul da farsi. 🔗 Leggi su Tutto.tv

