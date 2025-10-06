Maria De Filippi dubita di Mario Lenti poi fa una gaffe a UeD Gloria piange a secco
Nella messa in onda del 6 ottobre di Uomini e Donne si è partiti dal Trono Over, dove ci sono stati degli scontri tra alcuni protagonisti, con tanto di pianti. Al Trono Classico, invece, c’è stata la prima esterna tra Flavio Ubirti e Sara Gaudenzi, mentre Cristiana Anania ha messo in dubbio Jakub Bakkour. I dubbi di Maria De Filippi su Mario Lenti, il pianto a secco di Gloria Nicoletti. La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un battibecco tra Gemma Galgani, Mario Lenti e Magda. Dopo un ballo, Maria De Filippi ha notato che Gemma e Mario non si fossero mai avvicinati. Il cavaliere ha replicato a questa constatazione asserendo di essere pensieroso e di voler riflettere sul da farsi. 🔗 Leggi su Tutto.tv
In questa notizia si parla di: maria - filippi
Temptation Island, come è finita tra Antonio e Valentina? La segnalazione shock, c’entra Maria De Filippi
Temptation Island: "Il programma non è trash! Maria De Filippi è il filo conduttore di tante vite", parla Raffaella Mennoia
Antonio e Valentina dopo Temptation Island, cosa è successo alla coppia: “Maria De Filippi ha fatto una proposta”
Maria De Filippi ospite di Francesca Fagnani? Quasi certa la presenza a «Belve» - X Vai su X
Maria De Filippi e Francesca Fagnani, due delle protagoniste più forti della televisione italiana, insieme nello stesso programma. Un’operazione che rompe gli schemi e unisce, per la prima volta, Rai e Mediaset in un intreccio inedito: https://fanpa.ge/kBtuN Vai su Facebook
Notizia incredibile, Maria De Filippi passa in Rai e fa il programma più amato: ecco dove la vedremo - Nessuno avrebbe mai immaginato una cosa del genere: Maria De Filippi approda in Rai in uno dei programmi più amati della tv di Stato. Segnala donnapop.it
“Maria De Filippi sarà presenza fissa di Belve 2025"/ Colpaccio di Francesca Fagnani? L’indiscrezione bomba! - Non solo ospite per un'intervista a Francesca Fagnani ma vera e propria presenza fissa del programma: il rumor ... Si legge su ilsussidiario.net