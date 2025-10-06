Margot Sikabony di nuovo mamma è nato il terzo figlio dell’attrice

Ancora un fiocco azzurro per Margot Sikabony. L’attrice, indimenticabile Maria di Un Medico in Famiglia, è diventata mamma per la terza volta all’età di 42 anni. Un terzo maschietto dopo Bruno James, nato nel 2015, e Leonardo arrivato nel 2017. A dare l’annuncio in televisione sul nuovo arrivato è stata Caterina Balivo, mentre intervistava Giulio Scarpati, il mitico Lele, a La Volta Buona. È nato il terzo figlio di Margot Sikabony. Margot Sikabony è di nuovo mamma: è nato Michele. Così si chiama il suo terzo figlio, come confermato da Caterina Balivo a La Volta Buona. La conduttrice di Aversa aveva invitato l’attrice, oggi insegnante di yoga, solo qualche settimana fa nel talk dedicato alla maternità. 🔗 Leggi su Dilei.it

