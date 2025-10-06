Mareggiata Legacoop | Servono azioni per difendere la costa nuovi danni per 10 milioni di euro

Riminitoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Legacoop Romagna stima in circa dieci milioni di euro l’impatto delle mareggiate di domenica sulle imprese associate che operano sugli arenili. I danni più gravi sono stati registrati dalle cooperative tra stabilimenti balneari lungo tutta la riviera, ma la conta precisa dei guasti è ancora in. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

