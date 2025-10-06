Mareggiata in Romagna Legacoop | Danni per 10 milioni Riprendere il confronto sull' erosione costiera
Legacoop Romagna stima in circa dieci milioni di euro l’impatto delle mareggiate di domenica sulle imprese associate che operano sugli arenili. I danni più gravi sono stati registrati dalle cooperative tra stabilimenti balneari lungo tutta la riviera, ma la conta precisa dei guasti è ancora in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Maltempo e vento molto forte fino a 100Km/h hanno interessato la costa della Romagna tra notte e mattino del 5 Ottobre causando una grossa mareggiata con il mare che ha invaso tutta la spiaggia arrivando fin sulla strada nella zona di Rimini.
Legacoop Romagna, danni per 10 milioni da mareggiata di ieri - Ammontano a circa 10 milioni i danni causati dalla mareggiata di ieri, a seguito del forte vento, sulla costa romagnola. Come scrive ansa.it
