Legacoop Romagna stima in circa dieci milioni di euro l’impatto delle mareggiate di domenica sulle imprese associate che operano sugli arenili. I danni più gravi sono stati registrati dalle cooperative tra stabilimenti balneari lungo tutta la riviera, ma la conta precisa dei guasti è ancora in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Mareggiata in Romagna, Legacoop: "Danni per 10 milioni. Riprendere il confronto sull'erosione costiera"

