Mareggiata a Ravenna danni ingenti e polemiche I bagnini | Le dune vanno messe prima
Ravenna, 6 ottobre 2025 – Sarebbero stati salvi, dicono i bagnini, se come l’anno scorso avessero potuto alzare le dune di sabbia dal primo ottobre. Invece, per ironia della sorte, l’autorizzazione comunale scatta proprio oggi, lunedì 6 ottobre — il giorno dopo la mareggiata che ieri mattina ha messo in ginocchio il litorale ravennate: stabilimenti sommersi, il mare che entra nei paesi, strade come canali. La perturbazione annunciata è arrivata puntuale e, seppur durata poche ore, ha lasciato il segno. Spinta da forti raffiche di bora, con onde che hanno superato il metro e venti centimetri sopra il livello medio del mare e venti fino a 80 chilometri orari, la mareggiata ha travolto passerelle, cabine, depositi e locali di servizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Rustignoli (Coop Spiagge Ravenna): “Un vero disastro. Fino ad un metro d’acqua nei bar degli stabilimenti. Danni per almeno due milioni di euro” fotogallery - È con queste parole che Maurizio Rustignoli, presidente Cooperativa Spiagge Ravenna, commenta la situazione dopo la forte mareggiata, ... Come scrive ravennanotizie.it
