Marco Squarta | Complimenti a Occhiuto la sinistra sta distruggendo se stessa

L’europarlamentare Marco Squarta ha espresso soddisfazione per la riconferma di Roberto Occhiuto alla guida della Calabria, sottolineando il valore politico del risultato. “Complimenti a Roberto Occhiuto – ha dichiarato – che per la prima volta dopo vent’anni di alternanza viene riconfermato alla guida della Calabria con circa il 20% in più rispetto alla sinistra”. Squarta ha poi rivolto una stoccata ai leader del centrosinistra: “E complimenti anche a Schlein, Conte, Bonelli e compagni – ha aggiunto – stanno distruggendo la sinistra italiana, la sua storia e la sua credibilità, inseguendo un’ideologia estrema che non rappresenta l’Italia e che gli italiani continuano a rifiutare”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

