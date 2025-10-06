Marco Mengoni i fan lo aspettano a Torino | la scaletta dei due concerti all' Inalpi Arena

Cresce l'attesa in città per Marco Mengoni. Il cantautore di Ronciglione, due volte vincitore del Festival di Sanremo, nel 2013 con "L'essenziale" e, dieci anni dopo, nel 2023, con "Due Vite, una grande carriera che dura da 15 anni, iniziata nel 2009 vincendo X Factor, farà partire ufficialmente. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: marco - mengoni

Marco Mengoni senza parole per la vittoria di Sinner a Wimbledon: “Non posso piagne prima del concerto” – Video

“Ci hai fatto piangere”. Marco Mengoni, quelle parole durante il concerto commuovono il pubblico

Marco Mengoni a San Siro: «Mi madre mi diceva di guardare negli occhi le persone. Stasera vi ho guardato e mi è venuto da piangere»

Il signor Marco Mengoni mi sembra una persona onesta e il riscatto da pagare tutto sommato non è nemmeno eccessivo #pub #panininapoli #pubvomero #birranapoli #birravomero Vai su Facebook

Marco Mengoni, i fan lo aspettano a Torino: la scaletta dei due concerti all'Inalpi Arena - Marco Mengoni, 36 anni, recentemente, il 9 luglio, si è esibito allo Stadio Olimpico Grande Torino per il suo tour negli Stadi, "Marco negli Stadi 2025". Da torinotoday.it

Marco Mengoni per la Palestina all’inizio del tour: “Chi ha lavorato a questo spettacolo è contro il genocidio” - Marco Mengoni ha preso nuovamente posizione sulla Palestina, scrivendo durante la data zero del suo tour nei palazzetti che tutti coloro che hanno partecipato ... Scrive fanpage.it