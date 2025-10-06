Marco Cavallo arriva a Brindisi | una tappa per riflettere su diritti salute mentale e dignità del lavoro
Il grande cavallo azzurro di Franco Basaglia, simbolo di libertà e diritti, farà tappa a Brindisi mercoledì 8 ottobre. Un arrivo atteso, carico di significato, che accompagna la campagna nazionale per la chiusura dei Centri di Permanenza per i Rimpatri (Cpr) e invita a una riflessione collettiva. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
