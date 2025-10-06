Marciapiedi più ampi e mini rotatoria | partiti i lavori per il black point di Ostia
Restringere la carreggiata per impedire agli automobilisti di prendere troppa velocità e per facilitare l’attraversamento dei pedoni. È questo l’obiettivo che si intende realizzare nell’incrocio tra via Cardinal Ginnasi e via Vannutelli, a Ostia.La criticità dell'incrocioL’intervento, appena. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Via Caracciolo, 1900 La strada fu creata su un'ampia colmata a mare tra il 1869 e il 1880, un'opera ingegneristica notevole per l'epoca. Originariamente dotata di ampi marciapiedi, la strada era chiusa al traffico la domenica per lo svago dei cittadini. #Vecchia Vai su Facebook
Marciapiedi più ampi e senza barriere - Chiavari – Aperto, in viale Devoto, a Chiavari, il cantiere per il rifacimento di un tratto di marciapiede. Come scrive ilsecoloxix.it