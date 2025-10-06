Marciapiedi più ampi e mini rotatoria | partiti i lavori per il black point di Ostia

Restringere la carreggiata per impedire agli automobilisti di prendere troppa velocità e per facilitare l’attraversamento dei pedoni. È questo l’obiettivo che si intende realizzare nell’incrocio tra via Cardinal Ginnasi e via Vannutelli, a Ostia.La criticità dell'incrocioL’intervento, appena. 🔗 Leggi su Romatoday.it