Tempo di lettura: < 1 minuto Straordinaria prova per la marciatrice irpina Alice Barile (classe 2010 ) ai Campionati Italiani Cadetti, svoltisi a Viareggio nello scorso weekend. Alice ha chiuso i 3.000 metri di marcia in 14’22”12, conquistando una splendida medaglia di bronzo e, nel contempo, ha polverizzato il record regionale campano di M arcia che, con 14’33 ”92, resisteva dal lontano 1999. La Barile, non solo ha migliorato il record regionale di oltre 11 second i, ma ha mostrato uno stile di marcia perfetto, apprezzato da tutti i tecnici specifici della disciplina e che fa ben sperare in traguardi sportivi molto più ambiziosi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Marcia irpina in festa: Alice Barile firma il nuovo record campano