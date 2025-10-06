Marcia irpina in festa | Alice Barile firma il nuovo record campano

Anteprima24.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Straordinaria prova per la marciatrice  irpina  Alice Barile (classe 2010 )  ai Campionati Italiani Cadetti, svoltisi a Viareggio nello scorso weekend. Alice  ha chiuso i 3.000 metri di marcia in 14’22”12, conquistando una splendida medaglia di bronzo  e, nel contempo, ha polverizzato il record regionale campano di  M arcia  che, con 14’33 ”92, resisteva dal  lontano  1999. La Barile, non solo ha migliorato il record regionale di oltre 11 second i, ma ha mostrato uno stile di marcia perfetto, apprezzato da   tutti i tecnici specifici della disciplina e che fa ben sperare in traguardi sportivi molto più ambiziosi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

marcia irpina in festa alice barile firma il nuovo record campano

© Anteprima24.it - Marcia irpina in festa: Alice Barile firma il nuovo record campano

In questa notizia si parla di: marcia - irpina

marcia irpina festa aliceL'irpina Alice Barile medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Cadetti - Straordinaria prova per la marciatrice irpina Alice Barile (classe 2010) ai Campionati Italiani Cadetti, svoltisi a Viareggio nello scorso weekend. Si legge su today.it

Cerca Video su questo argomento: Marcia Irpina Festa Alice