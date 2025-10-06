Marchegiani | La partita del napoli è cambiata quando è entrato De Bruyne
Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, è intervenuto l’ex portiere Luca Marchegiani che ha commentato la prestazione del Napoli nella sfida contro il Genoa «In questo momento non è una squadra risolta, ma sta trovando delle soluzioni diverse rispetto all’anno scorso, non so fino a che punta continuerà a far giocare tutti insieme i centrocampisti. Il doppio impegno lo aiuta a gestire la situazione, ma mettendo dentro De Bruyne la partita è cambiata. Leggi anche: Il problema non era De Bruyne né il 4-3-3: il Napoli vince quando abbandona il passato e torna al presente A Conte riconosco che è bravissimo nel riuscire a far quadrare tutte le situazioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: marchegiani - partita
Marchegiani non condivide quella scelta di Tudor: «Contro l’Atalanta era più una partita per questo giocatore». L’analisi e a chi ha fatto riferimento!
SKY - Champions, Marchegiani: "Un successo che serve per il morale, il Napoli ha saputo adattarsi alla partita, vittoria meritata" https://ift.tt/hC8zxbo - X Vai su X
Marchegiani: "L'anno scorso l'Inter non sembrava in grado di fare a meno di Lautaro per due partite, ora può. Chiaro che non basta questa partita per dire che l'Inter sia tornata. Bergomi: "Io parlo sempre di alto livello, anche quando critico l'Inter. Ma mi piacere Vai su Facebook
Marchegiani: «La partita del napoli è cambiata quando è entrato De Bruyne» - A Sky Sport è intervenuto l'ex portiere Luca Marchegiani che ha commentato la prestazione del Napoli nella sfida contro il Genoa ... Lo riporta ilnapolista.it
Sky, Marchegiani: “Il Napoli si è adattato ai cambiamenti della partita. Vittoria meritata” - Luca Marchegiani, ex calciatore ed attuale commentatore Sky, ha parlato così nel post partita della vittoria del Napoli. Scrive mondonapoli.it