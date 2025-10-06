Marchegiani | La partita del napoli è cambiata quando è entrato De Bruyne

Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, è intervenuto l’ex portiere Luca Marchegiani  che ha commentato la prestazione del Napoli nella sfida contro il Genoa «In questo momento non è una squadra risolta, ma sta trovando delle soluzioni diverse rispetto all’anno scorso, non so fino a che punta continuerà a far giocare tutti insieme i centrocampisti. Il doppio impegno lo aiuta a gestire la situazione, ma mettendo dentro De Bruyne la partita è cambiata. Leggi anche:  Il problema non era De Bruyne né il 4-3-3: il Napoli vince quando abbandona il passato e torna al presente A Conte riconosco che è bravissimo nel riuscire a far quadrare tutte le situazioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

