Marchegiani frena | Inter? Presto per i paragoni con lo scorso anno ma il primo ad essere dubbioso ero io

Inter News 24 L’ex portiere della Lazio, Luca Marchegiani, ha voluto dire la sua sull’Inter di Chivu e sui paragoni con quella di Inzaghi. Luca Marchegiani, ex portiere e attuale commentatore sportivo, ha parlato della crescita dell’ Inter allenata da Cristian Chivu negli studi di Sky Calcio Club. Inizialmente scettico sulla possibilità di vedere un cambiamento radicale, Marchegiani ha ammesso di aver sottovalutato la capacità del tecnico rumeno di motivare e coinvolgere i suoi giocatori. La sua empatia con la squadra è evidente, soprattutto nei momenti in cui incoraggia i giocatori prima di entrare in campo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Marchegiani frena: «Inter? Presto per i paragoni con lo scorso anno, ma il primo ad essere dubbioso ero io»

