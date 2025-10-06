Marche terremoto di magnitudo 4.4 in mare | paura ad Ancona controlli nelle scuole a Fano
Dalle prime verifiche effettuate non sembra che il territorio abbia riportato danni dovuti al sisma. In via precauzionale, comunque, a Fano è stato aperto il Centro operativo comunale e sono stati effettuati sopralluoghi nelle scuole per valutare possibili danni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
