Dalle prime verifiche effettuate non sembra che il territorio abbia riportato danni dovuti al sisma. In via precauzionale, comunque, a Fano è stato aperto il Centro operativo comunale e sono stati effettuati sopralluoghi nelle scuole per valutare possibili danni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Marche, terremoto di magnitudo 4.4 in mare: paura ad Ancona, controlli nelle scuole a Fano