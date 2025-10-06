Marc Marquez si ferma c'è il report ufficiale sull'infortunio alla spalla | gli è andata bene

Fanpage.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marc Marquez costretto a fermarsi per una frattura alla spalla: niente Australia e Malesia, il campione Ducati punta a rientrare a Portogallo e Valencia dopo il trattamento conservativo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

