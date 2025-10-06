Marc Marquez si ferma c'è il report ufficiale sull'infortunio alla spalla | gli è andata bene

Marc Marquez costretto a fermarsi per una frattura alla spalla: niente Australia e Malesia, il campione Ducati punta a rientrare a Portogallo e Valencia dopo il trattamento conservativo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Marc Marquez si ferma, c’è il report ufficiale sull’infortunio alla spalla: gli è andata bene - Marc Marquez costretto a fermarsi per una frattura alla spalla: niente Australia e Malesia, il campione Ducati punta a rientrare a Portogallo e Valencia ... Da fanpage.it

Marquez, c'è frattura ma non si opera. Quali gp salta e quando rientra - Il 9 volte iridato dopo il brutto scontro con Bezzecchi in Indonesia: "L'mportante è rispettare i tempi di recupero" ... Lo riporta tuttosport.com