Marc Marquez non si opera ma salta le prossime due gare dopo l’incidente con Bezzecchi | Nessuna correlazione con lesioni precedenti
Marc Marquez salterà i prossimi due Gran Premi in Australia e Malesia dopo l’incidente con Marco Bezzecchi in Indonesia. La notizia arriva dal team Ducati, attraverso una nota ufficiale sulle sue condizioni: “Dopo aver effettuato diversi esami medici, al pilota spagnolo è stata diagnosticata una frattura alla base dell’apofisi coracoide e una lesione ai legamenti della spalla destra. L’esame clinico e la valutazione radiologica hanno escluso qualsiasi correlazione con lesioni precedenti e hanno inoltre confermato l’assenza di spostamenti ossei significativi”. Per questo motivo, l’équipe medica dei dottori Samuel Antuña e Ignacio Roger de Oña ha deciso di proseguire con un trattamento conservativo, che prevede riposo e immobilizzazione della spalla interessata fino alla completa guarigione e consolidamento clinico della frattura, escludendo quindi definitivamente la sua partecipazione ai prossimi Gran Premi in Australia e Malesia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: marc - marquez
In Repubblica Ceca domina ancora Marc Marquez
MotoGP, la supremazia di Marc Marquez è umiliante. Fa e disfa a piacimento, gli avversari sono impotenti
Marc Marquez Re di Germania, Bagnaia dove sei?
MOTOGP - Dopo l'incidente tra Marco Bezzecchi e Marc Marquez a Mandalika, Massimo Rivola, a.d. Aprilia, chiede pubblicamente scusa al campione del mondo. #motogp #marcmarquez #aprilia #corsedimoto - X Vai su X
ALDEGUER TRIONFA NEL GP DI INDONESIA Aldeguer chiude al primo posto, seguito da Acosta e Alex Marquez, che completano il podio con il secondo e terzo posto Weekend da dimenticare per Marc Marquez, finito a terra dopo un contatto con B Vai su Facebook
Marc Marquez, le news sull'infortunio: salta i GP di Australia e Malesia - Il campione del mondo si è sottoposto a nuovi esami a Madrid dopo l'infortunio nella gara di Mandalika. Lo riporta sport.sky.it
Infortunio Marquez, salterà le gare in Australia e Malesia ma nessun collegamento con lesioni pregresse - Confermate frattura e lesione ai legamenti della spalla destra: «Ma non è grave, l'obiettivo è tornare prima della fine ... Riporta corriere.it