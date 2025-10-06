Marc Marquez salterà i prossimi due Gran Premi in Australia e Malesia dopo l’incidente con Marco Bezzecchi in Indonesia. La notizia arriva dal team Ducati, attraverso una nota ufficiale sulle sue condizioni: “Dopo aver effettuato diversi esami medici, al pilota spagnolo è stata diagnosticata una frattura alla base dell’apofisi coracoide e una lesione ai legamenti della spalla destra. L’esame clinico e la valutazione radiologica hanno escluso qualsiasi correlazione con lesioni precedenti e hanno inoltre confermato l’assenza di spostamenti ossei significativi”. Per questo motivo, l’équipe medica dei dottori Samuel Antuña e Ignacio Roger de Oña ha deciso di proseguire con un trattamento conservativo, che prevede riposo e immobilizzazione della spalla interessata fino alla completa guarigione e consolidamento clinico della frattura, escludendo quindi definitivamente la sua partecipazione ai prossimi Gran Premi in Australia e Malesia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Marc Marquez non si opera, ma salta le prossime due gare dopo l’incidente con Bezzecchi: “Nessuna correlazione con lesioni precedenti”