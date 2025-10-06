Marc Marquez difende Marco Bezzecchi | Nessuno lo fa apposta Ora valuteremo sul da farsi con la spalla

Marc Marquez potrebbe già avere concluso il suo Mondiale di MotoGP 2025. Il Cabroncito, infatti, si è procurato una frattura della clavicola nel corso del primo giro del Gran Premio di Indonesia, diciottesimo appuntamento del Mondiale, nell’ormai celeberrimo contatto con Marco Bezzecchi. Si è capito subito che i due piloti stessero rischiando grosso, perchè il contatto è arrivato in un punto particolarmente veloce, e la ghiaia della pista di Mandalika è stata nemica del fresco campione del mondo. Vedremo, quindi, cosa deciderà il nativo di Cervera. Operazione o meno, lo scopriremo solamente nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Oasport.it

