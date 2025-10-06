Marc Marquez difende Marco Bezzecchi | Nessuno lo fa apposta Ora valuteremo sul da farsi con la spalla
Marc Marquez potrebbe già avere concluso il suo Mondiale di MotoGP 2025. Il Cabroncito, infatti, si è procurato una frattura della clavicola nel corso del primo giro del Gran Premio di Indonesia, diciottesimo appuntamento del Mondiale, nell’ormai celeberrimo contatto con Marco Bezzecchi. Si è capito subito che i due piloti stessero rischiando grosso, perchè il contatto è arrivato in un punto particolarmente veloce, e la ghiaia della pista di Mandalika è stata nemica del fresco campione del mondo. Vedremo, quindi, cosa deciderà il nativo di Cervera. Operazione o meno, lo scopriremo solamente nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: marc - marquez
In Repubblica Ceca domina ancora Marc Marquez
MotoGP, la supremazia di Marc Marquez è umiliante. Fa e disfa a piacimento, gli avversari sono impotenti
Marc Marquez Re di Germania, Bagnaia dove sei?
MOTOGP - Dopo l'incidente tra Marco Bezzecchi e Marc Marquez a Mandalika, Massimo Rivola, a.d. Aprilia, chiede pubblicamente scusa al campione del mondo. #motogp #marcmarquez #aprilia #corsedimoto - X Vai su X
ALDEGUER TRIONFA NEL GP DI INDONESIA Aldeguer chiude al primo posto, seguito da Acosta e Alex Marquez, che completano il podio con il secondo e terzo posto Weekend da dimenticare per Marc Marquez, finito a terra dopo un contatto con B Vai su Facebook
Marc Marquez difende Marco Bezzecchi: “Nessuno lo fa apposta. Ora valuteremo sul da farsi con la spalla” - Il Cabroncito, infatti, si è procurato una frattura della clavicola nel corso del ... Riporta oasport.it
MotoGP | GP Indonesia, Marquez ai tifosi: “Niente rancore verso Bezzecchi” - Caduto nel corso del primo giro di Mandalika dopo il tamponamento di Marco Bezzecchi, Marc Marquez ha riportato una frattura alla clavicola destra o una lus ... Come scrive motograndprix.motorionline.com