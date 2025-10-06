Marano in lutto Giuseppe muore in ospedale dopo malore | era stato salvato dal sindaco di Qualiano

Si è spento nella giornata di ieri, domenica 5 ottobre, presso l’ospedale San Giuliano di Giugliano, all’età di 56 anni, Giuseppe Santopaolo, figura molto conosciuta e stimata a Marano e nei comuni limitrofi. La sua famiglia è titolare del celebre Bar Santopaolo, conosciuto da generazioni come il “Bar di Crescenzo”, punto di riferimento in via . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Marano in lutto, Giuseppe muore in ospedale dopo malore: era stato salvato dal sindaco di Qualiano

Marano, ha un malore facendo jogging a Qualiano: morto 56enne propietario del bar Santopaolo - Si è spento oggi, presso l’ospedale di Giugliano, Giuseppe Santopaolo, 53 anni, molto conosciuto e benvoluto a Marano e nei comuni limitrofi. msn.com scrive