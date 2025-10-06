Mara Venier lascia Domenica In | l’annuncio shock in diretta tv
La regina della domenica dice basta: Mara Venier annuncia l’addio a Domenica In tra ascolti in picchiata e il successo travolgente di Amici e Verissimo. Chi sta perdendo il trono della domenica pomeriggio? Una regina della TV è pronta a scendere dal palco. Mara Venier, volto storico di “Domenica In”, ha annunciato: questo sarà il suo ultimo anno al timone. Lo ha detto chiaramente durante una chiacchierata con Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa”. Stavolta, niente ripensamenti. È decisa a passare il testimone, dopo anni di successi, risate e lacrime in diretta. Ma c’è di più: i dati d’ascolto parlano chiaro, e non sono rassicuranti. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
DOMENICA IN: MARA VENIER MERITA PIÙ RISPETTO E NON DECISIONI CALATE DALL’ALTO
Domenica In nel caos: Gabriele Corsi in bilico, Mara Venier verso Mediaset. Cosa sta combinando la Rai?
Mara Venier, Screzi Con La Rai: La Conduttrice Sbarca da Fazio!
