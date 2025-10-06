Mara Venier annuncia l' addio a Domenica In da Fabio Fazio | Posso venire qua l' anno prossimo?

Today.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pomeriggio su Rai 1, la sera sul Nove: così, domenica 5 ottobre, Mara Venier ha presenziato nei palinsesti televisivi, prima da storica padrona di casa di Domenica In e poi da eccezionale ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Ed è stato lì, durante la diretta del canale di Discovery, che. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mara - venier

DOMENICA IN: MARA VENIER MERITA PIÙ RISPETTO E NON DECISIONI CALATE DALL’ALTO

Domenica In nel caos: Gabriele Corsi in bilico, Mara Venier verso Mediaset. Cosa sta combinando la Rai?

Mara Venier, Screzi Con La Rai: La Conduttrice Sbarca da Fazio!

mara venier annuncia addioAscolti tv, Domenica In e Amici: chi ha vinto (e Mara Venier annuncia l’addio) - Mara Venier ha annunciato a Che Tempo Che Fa che lascerà Domenica In, nel frattempo gli ascolti tv sono crollati ... Scrive msn.com

mara venier annuncia addioMara Venier da Fazio per divertirsi e annuncia che lascerà Domenica IN - Mara Venier ospite della puntata di Che tempo che fa del 5 ottobre 2025 ha annunciato che lascerà Domenica In Alla fine Mara Venier ha ottenuto il lasciapassare dalla Rai per essere al tavolo di Fazio ... Scrive ultimenotizieflash.com

Cerca Video su questo argomento: Mara Venier Annuncia Addio