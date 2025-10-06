Manovra 2025 taglio al cuneo e nuove tasse green | cosa cambia davvero per famiglie e imprese

Dayitalianews.com | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il governo prepara la legge di bilancio tra promesse e vincoli europei. La Manovra 2025 entra nella sua fase decisiva. Il Consiglio dei Ministri si riunirà entro la settimana per approvare il testo definitivo della Legge di Bilancio, che punta a coniugare sgravi fiscali, incentivi all’occupazione e misure ambientali con le richieste di rigore arrivate da Bruxelles. Fonti di Palazzo Chigi confermano che la priorità resta il rinnovo del taglio al cuneo fiscale per i redditi medio-bassi, già in vigore nel 2024, ma con un’attenzione particolare ai lavoratori del settore privato e alle imprese che assumono a tempo indeterminato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

manovra 2025 taglio al cuneo e nuove tasse green cosa cambia davvero per famiglie e imprese

© Dayitalianews.com - Manovra 2025, taglio al cuneo e nuove tasse green: cosa cambia davvero per famiglie e imprese

In questa notizia si parla di: manovra - taglio

Le priorità della nuova manovra: taglio dell’Irpef e rottamazione

Il governo accelera sulla manovra. La priorità è il taglio dell’Irpef: fino a 1.400 euro in più per i ceti medi

Fi, in manovra deve esserci il taglio delle tasse al ceto medio

manovra 2025 taglio cuneoL’Italia blocca l’Irpef e congela l’età pensionabile: una manovra da 16 miliardi - L’Italia blocca l’Irpef e congela l’età pensionabile: una manovra da 16 miliardi ... Si legge su politicamentecorretto.com

manovra 2025 taglio cuneoTaglio Irpef 2025/ Niente estensione a 60K, mancano fondi: le novità - Taglio Irpef 2025 senza possibilità di estendere il limite. Riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Manovra 2025 Taglio Cuneo