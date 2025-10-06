Manovra 2025 taglio al cuneo e nuove tasse green | cosa cambia davvero per famiglie e imprese

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il governo prepara la legge di bilancio tra promesse e vincoli europei. La Manovra 2025 entra nella sua fase decisiva. Il Consiglio dei Ministri si riunirà entro la settimana per approvare il testo definitivo della Legge di Bilancio, che punta a coniugare sgravi fiscali, incentivi all’occupazione e misure ambientali con le richieste di rigore arrivate da Bruxelles. Fonti di Palazzo Chigi confermano che la priorità resta il rinnovo del taglio al cuneo fiscale per i redditi medio-bassi, già in vigore nel 2024, ma con un’attenzione particolare ai lavoratori del settore privato e alle imprese che assumono a tempo indeterminato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

