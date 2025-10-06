Manifestazioni pro-Pal Landini accusa il governo Meloni | Dati falsi
La polemica sui numeri delle manifestazioni pro Palestina si accende e prende una piega politica sempre più netta. A infiammare il dibattito è il segretario della Cgil, Maurizio Landini, che in una lunga intervista al Corriere della Sera ha contestato duramente le stime ufficiali diffuse dal governo Meloni, accusando apertamente l'esecutivo di falsificare i dati relativi alla partecipazione. Leggi anche: Manifestazione Pro Pal a Roma, è guerriglia urbana: oltre 15 fermati Secondo il Viminale, sarebbero stati meno di 500mila i cittadini scesi in piazza lo scorso fine settimana per sostenere la causa palestinese.
