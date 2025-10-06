Manifestazioni pro-Pal Landini accusa il governo | Dati falsi

È noto che gli organizzatori delle manifestazioni gonfiano i numeri della partecipazione e i cortei pro Pal della settimana scorsa non sono un’eccezione. Secondo il governo si tratta di non più d 500mila persone scese in piazza per sostenere la causa palestinese mentre, secondo Maurizio Landini, il numero toccherebbe addirittura i quasi 3 milioni di cittadini italiani. Quello che non succede spesso, e invece questa volta è successo, è che l’organizzatore di questa manifestazione possa accusare il governo delle peggiori nefandezze. Anche, se non soprattutto di diffondere dati falsi. Incalzato dal Corriere della Sera, invece, in una lunga intervista politica, il segretario della Cgil ha pensato bene di puntare il dito contro l’esecutivo di centrodestra, il Viminale che ha pubblicato i dati e la stessa presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

