Sono sempre stato pigro, accidioso, con il vessillo dello spleen che mi sventola sempre sulla testa, poi con gli anni si diventa un po'cinici, viene da pensare "che vada alla malora questo mondo che crede solo nel Mercato e se ne fotte della vita umana", e quindi avrei voluto starmene a letto a leggere Spinoza, De Finetti, Steinbeck, Darwish, e invece mi arriva un messaggio da mio fratello Roberto "Ricky, sveglia, andiamo alla manifestazione per la Palestina ". Porca vacca! Che cosa cambia se ci sono o non ci sono? Che cosa cambia nel mondo? Vinceranno sempre gli interessi economici. Non c'è speranza.

© Ilfattoquotidiano.it - Manifestazioni per la Palestina a Milano: voglio dire grazie ai giovani che lottano