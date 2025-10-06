Manifestazioni a Roma | il mito del milione di persone in piazza
Dopo ogni grande manifestazione a Roma si ripete lo stesso copione, dove gli organizzatori parlano di “un milione di persone in piazza”. Già nel 2010, durante una manifestazione del Popolo della Libertà, Silvio Berlusconi rivendicò la presenza di un milione di partecipanti, ma la Questura ne contò circa 150 mila. Il 4 ottobre 2025, dopo il corteo pro Palestina partito da piazzale Ostiense e arrivato a San Giovanni, gli organizzatori hanno parlato di “un milione di persone in strada”, ma la cifra non regge a un semplice controllo matematico. Per chi ha fretta. Considerando il punto di inizio e di fine corteo, con una densità massima di 4 persone per metro quadrato si potrebbero ottenere al massimo 260 mila presenze. 🔗 Leggi su Open.online
