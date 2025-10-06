manifestazione vietata ci vediamo in piazza la minaccia dei giovani palestinesi per il 7 ottobre

Il 7 ottobre i Giovani Palestinesi hanno annunciato l'intenzione di scendere in piazza a Bologna per celebrare la mattanza di Hamas del 2023 in Israele, che ha dato il via alla riaccensione del conflitto arabo-israeliano. " Se in due anni si è riuscite a costruire questo forte movimento in solidarietà alla Palestina, che sta riuscendo finalmente a mettere in crisi il sostegno dei governi e delle istituzioni occidentali al sionismo, il merito è della Resistenza palestinese che dapprima il 7 ottobre 2023 ha inferto una dura sconfitta al sionismo con la gloriosa operazione Diluvio di al-Aqsa e che da due anni si oppone con ogni mezzo alle forze coloniali e genocide sioniste ", hanno dichiarato gli organizzatori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

