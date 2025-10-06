Manifestazione civile valutiamo azioni legali
TERNI "Siamo scesi in piazza per difendere la dignità di Terni e dei ternani". Così partiti del centrosinistra e associazioni rivendicano la manifestazione di sabato scorso per chiedere le dimissioni o la rimozione del sindaco Bandecchi. In questo senso anche un incontro con il prefetto Antonietta Orlando. Partiti (Pd, M5S, Avs, Socialisti e Rifondazione) e associazioni (tra cui Cgil e Anpi) chiedono che "le autorità facciano piena chiarezza, utilizzando tutti gli strumenti disponibili" per identificare i responsabili del fantoccio con la testa del sindaco lasciato nella notte davanti al Comune (l’ episodio non viene citato esplicitamente nella nota). 🔗 Leggi su Lanazione.it
Spezia e la manifestazione per la Flotilla: occupato il raccordo. I sindacati: “La società civile riscopre la piazza”
Fiera della Zucca di Piozzo . Anche per questa edizione della manifestazione, la Protezione civile di Bastia ha dato un importante contributo all'evento, partecipando con numerosi volontari alla gestione dei parcheggi, sabato e domenica . Il Comune ri
Azione-Arezzo: "Bene le proteste, ma non si strumentalizzi la causa per fare propaganda" - Arezzo si congratula con la cittadinanza per la grande partecipazione e per la sensibilità dimostrata dalla città di Arezzo verso la causa palestinese.
Verona, il padre di Simone Zambrin, attivista della Flotilla: «Roma mette in forse i costi del rimpatrio? Valutiamo azioni legali contro lo Stato» - Il suo impegno appartiene a milioni di persone che oggi scendono in piazza» ... Si legge su corrieredelveneto.corriere.it