manifestazione civile valutiamo azioni legali

TERNI "Siamo scesi in piazza per difendere la dignità di Terni e dei ternani". Così partiti del centrosinistra e associazioni rivendicano la manifestazione di sabato scorso per chiedere le dimissioni o la rimozione del sindaco Bandecchi. In questo senso anche un incontro con il prefetto Antonietta Orlando. Partiti (Pd, M5S, Avs, Socialisti e Rifondazione) e associazioni (tra cui Cgil e Anpi) chiedono che "le autorità facciano piena chiarezza, utilizzando tutti gli strumenti disponibili" per identificare i responsabili del fantoccio con la testa del sindaco lasciato nella notte davanti al Comune (l’ episodio non viene citato esplicitamente nella nota). 🔗 Leggi su Lanazione.it

