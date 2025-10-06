Milano, 6 ott. (askanews) - Star Comics ha portato in Italia il manga RuriDragon, serie rivelazione di Shonen Jump, diventata un fenomeno in Giappone. A Milano l'opera è stata presentata alla libreria Feltrinelli di Piazza Piemonte. Claudia Calzuola, editor di Star Comics, ha presentato il manga ad askanews. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Manga, arriva in Italia la serie "RuriDragon" di Shonen Jump