Manga arriva in Italia la serie RuriDragon di Shonen Jump
Milano, 6 ott. (askanews) - Star Comics ha portato in Italia il manga RuriDragon, serie rivelazione di Shonen Jump, diventata un fenomeno in Giappone. A Milano l'opera è stata presentata alla libreria Feltrinelli di Piazza Piemonte. Claudia Calzuola, editor di Star Comics, ha presentato il manga ad askanews. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: manga - arriva
Manga di arti marziali epico arriva finalmente negli stati uniti
Jujutsu kaisen: il manga del creatore arriva su shonen jump
Arriva RuriDragon: Star Comics presenta l’atteso manga a Milano
? promo Dragon Ball ? Inizia un nuovo mese e arriva la nuova METAL PLATE celebrativa per i 40 anni del manga più amato di sempre! Ottobre vede protagonista VEGETA Tua in omaggio all’acquisto di 4 volumi di Dragon Ball! Vi aspettiamo! #dra Vai su Facebook
Arriva RuriDragon: Star Comics presenta l’atteso manga a Milano - Star Comics porta in Italia il manga RuriDragon, serie rivelazione di Shonen Jump, diventata un vero fenomeno in Giappone. Segnala italiatopgames.it
RuriDragon: Star Comics presenta il manga a Milano - Star Comics annuncia per l’Italia l’attesissimo manga RuriDragon, serie rivelazione di Shonen Jump diventata un vero fenomeno in Giappone. Da akibagamers.it