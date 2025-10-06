Manga arriva in Italia la serie RuriDragon di Shonen Jump

Quotidiano.net | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 6 ott. (askanews) - Star Comics ha portato in Italia il manga RuriDragon, serie rivelazione di Shonen Jump, diventata un fenomeno in Giappone. A Milano l'opera è stata presentata alla libreria Feltrinelli di Piazza Piemonte. Claudia Calzuola, editor di Star Comics, ha presentato il manga ad askanews. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

manga arriva in italia la serie ruridragon di shonen jump

© Quotidiano.net - Manga, arriva in Italia la serie "RuriDragon" di Shonen Jump

In questa notizia si parla di: manga - arriva

Manga di arti marziali epico arriva finalmente negli stati uniti

Jujutsu kaisen: il manga del creatore arriva su shonen jump

Arriva RuriDragon: Star Comics presenta l’atteso manga a Milano

manga arriva italia serieArriva RuriDragon: Star Comics presenta l’atteso manga a Milano - Star Comics porta in Italia il manga RuriDragon, serie rivelazione di Shonen Jump, diventata un vero fenomeno in Giappone. Segnala italiatopgames.it

manga arriva italia serieRuriDragon: Star Comics presenta il manga a Milano - Star Comics annuncia per l’Italia l’attesissimo manga RuriDragon, serie rivelazione di Shonen Jump diventata un vero fenomeno in Giappone. Da akibagamers.it

Cerca Video su questo argomento: Manga Arriva Italia Serie