Mammagialla terzo carcere nel Lazio per presenze | 237 detenuti oltre il limite
Il carcere Nicandro Izzo di Viterbo continua a essere uno dei simboli del sovraffollamento penitenziario nel Lazio e in Italia. Secondo i dati aggiornati al 3 ottobre 2025, nella casa circondariale viterbese sono reclusi 697 detenuti, ben 237 in più rispetto alla capienza regolamentare di 440. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
