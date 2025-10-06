Maltrattamenti alla moglie arresto 37enne

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agropoli hanno tratto in arresto un 37enne del posto indagato per maltrattamenti e lesioni personali nei riguardi della moglie che, da ultimo, veniva aggredita dall’uomo con un bastone da passeggio. L’indagato è stato tradotto presso la locale casa circondariale in attesa della prescritta convalida da parte del GIP del Tribunale di vallo della Lucania. Il procedimento si trova in fase di indagini ed il fondamento dell’ipotesi accusatoria dovrà essere verificata nel corso delle ulteriori fasi processuali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

