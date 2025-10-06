Maltratta per anni la madre | 42enne arrestato e portato in carcere

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 42enne straniero residente in città.Questo provvedimento, reso necessario dalla gravità della situazione, ha rappresentato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: maltratta - anni

Maltratta i nonni da anni, fa resistenza e aizza il cane contro gli agenti

Maltratta per anni la moglie, poi la violenza sessuale: arrestato al Marco Polo

Maltratta per anni la moglie, poi la violenza sessuale: arrestato al Marco Polo

https://www.ondatv.tv/cronaca/maltratta-la-sua-ex-con-le-botte-braccialetto-elettronico-per-52enne/ per due anni di fila aveva maltrattato la moglie davanti ai figli. In una circostanza picchiata nell'auto. Braccialetto elettronico per 52enne+++++ Vai su Facebook

Forlì, a 77 anni maltratta la compagna durante la vacanza in Sudafrica: «Deve risarcire con 14.000 euro, lei ora ha la sindrome da persecuzione» - X Vai su X

Maltratta la madre per anni, allontanato da casa e codice rosso - Divieto di avvicinamento e allontanamento dalla casa familiare e dai luoghi abitualmente frequentati dalla madre. Segnala ansa.it

Minaccia e picchia la madre per anni solo per avere soldi: arrestato - Un uomo di 46 anni è stato arrestato perché accusato di aver minacciato e picchiato la madre per anni nella sua abitazione in provincia di Como ... Si legge su fanpage.it