Maltempo oggi in allerta quasi solo la Puglia | per temporali possibile grandine vento fino a burrasca e mareggiate Protezione civile previsioni meteo

Noinotizie.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fra le regioni d’Italia in allerta oggi (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è quasi solo la Puglia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 14. Si fa riferimento a “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sul resto con quantitativi cumulativo generalmente deboli. Venti forti settentrionali con rinforzi di burrasca. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

