Malore improvviso mentre lavora | è morta a 55 anni
Potrebbe essere morta per le conseguenze di una dissezione aortica la donna di 55 anni vittima di un improvviso malore mentre stava lavorando alla locanda Antica Dimora di Desenzano del Garda, in pieno centro al paese. L'allarme è stato lanciato poco dopo le 13 da Vicolo Androna: la donna. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
In questa notizia si parla di: malore - improvviso
Malore improvviso: addio all’agente Luigi Motolese
"Malore improvviso per Vasco Rossi, trasportato in elicottero in ospedale in piena notte, ricoverato in terapia intensiva", il post fake virale
Pordenone, France Anaelle morta a 7 anni per malore improvviso, forte mal di testa dopo essersi alzata dal letto
Remo Girone, come è morto: il malore improvviso nella sua casa a Montecarlo. Gli anni con tumore e depressione Vai su Facebook
Malore improvviso mentre lavora: è morta a 55 anni - Potrebbe essere morta per le conseguenze di una dissezione aortica la donna di 55 anni vittima di un improvviso malore mentre stava lavorando alla locanda Antica Dimora di Desenzano del Garda, in pien ... bresciatoday.it scrive
Germano Collet colto da malore mentre lavora in vigna, muore davanti ai colleghi a 55 anni - In piedi, vicino a una vigna, a Covolo di Pederobba, Germano Collet, 55enne di Nervesa, attendeva il carico d'uva, che poi avrebbe dovuto trasportare, a bordo del ... ilgazzettino.it scrive