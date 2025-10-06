Malgrado la sconfitta il ’Picco’ ha applaudito la squadra alla fine del match col Palermo I tifosi si schierano dalla parte del mister | Deve restare cambiando l’assetto tattico

A dispetto dell’umore nerissimo che anima chiunque abbia a cuore le Aquile, la ragione e il cuore hanno spinto i 9mila tifosi bianchi del ‘Picco’ a tributare a tecnico e giocatori cori di incoraggiamento dopo l’ennesima sconfitta. Resta l’amarezza per un avvio pessimo di campionato, ma anche la speranza di una ripresa: "La rosa è competitiva per raggiungere la salvezza. Ed è bene continuare con mister D’Angelo in panchina, anche se sarebbe opportuno che il tecnico cambiasse qualcosa a livello tattico ". Non nasconde la preoccupazione Stefano Bonomi: "C’è un evidente problema psicologico, di mancanza di stimoli, nei giocatori conseguente ai postumi della sconfitta in finale playoff, i dirigenti avrebbero dovuto operare una rivoluzione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

