Maiolati Spontini la Fornace aperta per il Fai | fucina di mattoni e cultura

Maiolati Spontini (Ancona), 6 ottobre 2025 - La biblioteca "La Fornace" di Moie sarà uno dei gioielli del territorio su cui vengono puntati i riflettori delle Giornate Fai d'autunno. Il Fondo Ambiente italiano, sezione Jesi e Vallesina, ha scelto il complesso di Moie per raccontarne la storia, ben sintetizzata nel titolo dell'iniziativa in programma sabato e domenica prossimi: "La Fornace di Moie: fucina di mattoni e cultura". Sarà un viaggio nella memoria storico-sociale del territorio e nella storia della fornace laterizi di Moie, diventata biblioteca. La fornace dei laterizi di Moie rappresenta un importante pezzo di storia del territorio.

