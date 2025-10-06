Maignan show all’Allianz Stadium | premiato come MVP della partita

Pianetamilan.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il big match di ieri sera tra Juventus e Milan ha messo in luce un super Mike Maignan: premiato MVP della partita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

maignan show all8217allianz stadium premiato come mvp della partita

© Pianetamilan.it - Maignan show all’Allianz Stadium: premiato come MVP della partita

In questa notizia si parla di: maignan - show

maignan show all8217allianz stadiumI tifosi milanisti votano Maignan come MVP di Juventus-Milan - In una serata di grande intensità all'Allianz Stadium, il Milan ha strappato un prezioso pareggio a reti inviolate contro la Juventus. Scrive milannews.it

maignan show all8217allianz stadiumMilan ‘anti-allegriano’ per il ritorno allo Stadium di Max. 0-0 firmato Maignan, Pulisic e Leao - Nella notte del ritorno a Torino per la prima volta da ex allenatore della Juventus, Max Allegri ha avuto comunque tante altre cose alle quali pensare. Secondo tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Maignan Show All8217allianz Stadium