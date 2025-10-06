Maignan miracoloso su Gatti | intervento clamoroso del portiere del Milan contro la Juve – FOTO

Maignan miracoloso su Gatti: la FOTO dell’intervento del portiere rossonero in Juve Milan, tutti i dettagli. Un intervento che vale un punto, una parata che ha del miracoloso. Se il big match tra Juventus e Milan è terminato 0-0, gran parte del merito va a Mike Maignan. Il portiere rossonero, a inizio ripresa, si è reso protagonista di un intervento prodigioso su Federico Gatti, negando alla Juve un gol che sembrava già fatto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sky Sport (Italia) (@skysport) L’episodio chiave è avvenuto al 47 minuto, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

