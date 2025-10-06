Tare ha già avvisato Allegri: i giochi sembrano fatti e per Maignan si tratta solo di una questione di ore prima del saluto al Milan. Al Milan, in questi giorni, l’aria è quella delle grandi manovre. Il mercato, si sa, non dorme mai, e a Milano si lavora sottotraccia per costruire il futuro. Ma questa volta, la notizia che circola non è di quelle che i tifosi rossoneri volevano sentire. Perché riguarda uno dei simboli del gruppo, uno di quei giocatori che negli ultimi anni ha rappresentato un punto fermo dentro e fuori dal campo. Mike Maignan, il numero uno tra i pali, potrebbe davvero essere arrivato al capolinea della sua avventura in rossonero. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Maignan ha le ore contate, Tare ha già avvisato Allegri: c’è il sostituto